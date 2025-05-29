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Al Arabiya: Израиль и Хамас согласились на перемирие в секторе Газа

Израиль и движение ХАМАС согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya.

Израиль и движение ХАМАС согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya.

Сотрудники телеканала заявили, что о согласии сторон конфликта приостановить боевые действия был уведомлен спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Читайте материал «Израиль ликвидировал Синвара, возглавлявшего ХАМАС в секторе Газа».