Вдова экс-премьера Японии Синдзо Абэ заплакала на встрече с Путиным

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — расплакалась во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, что Абэ не смогла сдержать слез, когда Путин вспоминал ее покойного супруга. В частности, глава государства отметил, что Синдзо Абэ сделал многое для развития отношений России и Японии.
По словам Путина, покойный премьер всегда стремился к полному восстановлению сотрудничества между странами.
Напомним, 42-летний японец Тэцуя Ямагами совершил покушение на Абэ в июле 2022 года, дважды выстрелив в него со спины. Экс-премьер скончался в больнице.
В своих мемуарах Абэ писал, что Путин хоть изначально и производит впечатление «холодного» человека, на самом деле является искренним.