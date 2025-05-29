«Внутренний стержень»: президент раскрыл секрет вечной молодости

За организацию онлайн-встречи в этом году, по всей видимости, отвечали местные власти, поэтому участники выходили на связь с Кремлем из МФЦ, домов культуры и районных библиотек. Более того — многие семьи оказались одеты в одинаковую одежду. Например, в Пензе матери и дочерям пошили зеленые платья. А в Рязанской области — джинсовые юбки и сарафаны. Все без исключения участники благодарили президента за помощь и возрождение, как выразился кто-то, «дореволюционных семейных традиций». Многие не забывали похвалить и региональные власти. Например, в Еврейской АО многодетным подарили билеты на автобус. «Это очень удобно», — похвалил глава семейства Алексей Подрезов. По его словам, они с женой всегда радовались, что создали семью именно в 2000 году, когда Путин стал президентом. «У нас нет вопросов (к властям), кроме благодарности, что вы с нами в течение всего нашего семейного периода», — резюмировал он.