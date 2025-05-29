«Внутренний стержень»: президент раскрыл секрет вечной молодости

Владимир Путин в преддверии 1 июня провел онлайн-встречу с многодетными семьями. По словам президента, ориентиры россиян меняются — растет количество тех, кто хотел бы последовать их примеру. Путин выслушал многочисленные благодарности в свой адрес и в долгу не остался. Семья из Екатеринбурга по случаю 50-летия матери получила в подарок поездку для всех в Красную Поляну, а семья из Ингушетии — автомобиль. Самого ВВП пригласили стать крестным новорожденного и попросили раскрыть секрет вечной молодости.
Во встрече с главой государства приняли участие семьи из 9 регионов РФ (включая Крым и Запорожскую область), в которых родители награждены орденом «Родительская слава» (дается за рождение 7 и более детей) или матери являются «героинями» (нужно родить или воспитать 10 и более детей). По словам президента, эти награды олицетворяют «глубокое уважение государства и общества к их жизненному выбору, призванию и миссии». «Такие крепкие, дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для граждан России остаются непреложными, как бы в современном мире их ни пытались оспорить и отменить», — подчеркнул он.
Хотя демографическая статистика пока не внушает оптимизма (напомним, что Росстат даже отказался публиковать помесячные данные по рождаемости и смертности), идея многодетности, со ссылкой на социологов сообщил Путин, становится все более популярной в обществе. «Растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Ориентиры людей меняются, в том числе потому, что они видят ваш пример», — указал он. По словам президента, государство нацелено на то, чтобы «постоянно дополнять» и «выстраивать» комплексную систему мер поддержки для семей с тремя и более детьми.
За организацию онлайн-встречи в этом году, по всей видимости, отвечали местные власти, поэтому участники выходили на связь с Кремлем из МФЦ, домов культуры и районных библиотек. Более того — многие семьи оказались одеты в одинаковую одежду. Например, в Пензе матери и дочерям пошили зеленые платья. А в Рязанской области — джинсовые юбки и сарафаны. Все без исключения участники благодарили президента за помощь и возрождение, как выразился кто-то, «дореволюционных семейных традиций». Многие не забывали похвалить и региональные власти. Например, в Еврейской АО многодетным подарили билеты на автобус. «Это очень удобно», — похвалил глава семейства Алексей Подрезов. По его словам, они с женой всегда радовались, что создали семью именно в 2000 году, когда Путин стал президентом. «У нас нет вопросов (к властям), кроме благодарности, что вы с нами в течение всего нашего семейного периода», — резюмировал он.
Тематический вопрос в итоге прозвучал только от участников из Екатеринбурга. Они попросили усовершенствовать методику расчета пенсионного стажа для многодетных матерей (сейчас в формуле учитываются только 4 детей) и дать льготы многодетным отцам, чтобы «почести были не только мамам, но и папам тоже». Обе темы уже поднимались на аналогичных встречах в прошлые годы. Но с «почестями» для пап по-прежнему непонятно. А вот законопроект о пенсионном стаже, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму.
Остальные участники задавали вопросы, не имеющие отношения к многодетности. Наталья Лукьянова из Крыма попросила Владимира Путина рассказать, как ему удается так прекрасно выглядеть? Этим вопросом она, как выяснилось, задалась еще 10 лет назад, и с тех пор «он не потерял своей актуальности». «Я тоже так хочу!» — сказала мать-героиня, в прошлом году отметившая полувековой юбилей. Секрет вечной молодости от президента оказался прост — «движение», «внутренний стержень» и «масштабные цели». Это мобилизует и держит в тонусе, а спорт, режим и другие вещи носят прикладной характер, уточнил Путин.
Матушка Луиза Майсурова из Рязанской области в свою очередь попросила президента рассказать о его встречах со старцами Иоанном Крестьянкиным и Илием Ноздриным. ВВП сказал, что не хотел бы вдаваться в детали, однако оба старца произвели на него большое впечатление — «они глубокие, искренние люди с философскими взглядами на жизнь». «Некоторые вещи я запомнил навсегда и буду иметь в виду в ходе своей работы», — признался президент.