Al Arabiya: ХАМАС и Израиль дали согласие на 60 дней прекратить огонь в Газе

Ynet: Израиль получил предложение Уиткоффа о перемирии в Газе на 60 дней Нетаньяху заявил, что Израиль принимает новое предложение Уиткоффа по урегулированию в Газе Спецдокладчик ООН: Израиль довел сектор Газа до самой опасной стадии голода.