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Al Arabiya: ХАМАС и Израиль дали согласие на 60 дней прекратить огонь в Газе

Согласно данным источников телеканала, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им ранее проект соглашения.

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС и Израиль дали согласие прекратить огонь в Газе на 60 дней. Об этом информирует телеканал Al Arabiya, сообщает ТАСС.

Ynet: Израиль получил предложение Уиткоффа о перемирии в Газе на 60 дней Нетаньяху заявил, что Израиль принимает новое предложение Уиткоффа по урегулированию в Газе Спецдокладчик ООН: Израиль довел сектор Газа до самой опасной стадии голода.

Согласно данным источников телеканала, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им ранее проект соглашения.

Отмечается также со ссылкой на источники, что о достижении соглашения в ближайшие несколько часов должен объявить американский лидер Дональд Трамп. -0-