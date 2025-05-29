В МИД раскрыли, кто представит РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к украинскому руководству с предложением провести следующий раунд двусторонних переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Турция — лучшее место для такой беседы. В Кремле сообщили, что от Киева пока не поступало ответа.