Путин провел встречу с Назарбаевым

Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.