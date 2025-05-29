Путин провел встречу с Назарбаевым

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сказал он.
Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.