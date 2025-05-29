На днях Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес президента России. Он заявил, что Владимир Путин «сошел с ума» и «играет с огнем», комментируя удары по территории Украины. Эти высказывания вызвали широкий резонанс как в американских, так и в российских СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента США. По его мнению, такие заявления могли быть продиктованы эмоциональным напряжением, возникающим на фоне попыток урегулировать ситуацию между Россией и Украиной.
Помимо критики Дональд Трамп также упомянул о возможности введения новых санкций против России. Тем не менее он продолжает выступать посредником в урегулировании конфликта, настаивая на временном прекращении огня.
Дональд Трамп объяснил резкие выражения тем, что, по его мнению, Россия наносит масштабные удары по Украине в то время, когда обсуждается возможность мирного урегулирования. Представитель Кремля заявил, что Украина бьет по российским объектам социальной и мирной инфраструктуры, а Москва наносит ответный удар по военным целям.