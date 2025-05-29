Опрос: как россияне оценивают резкие высказывания Дональда Трампа в адрес Владимира Путина

На днях Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес президента России. Он заявил, что Владимир Путин «сошел с ума» и «играет с огнем», комментируя удары по территории Украины. Эти высказывания вызвали широкий резонанс как в американских, так и в российских СМИ.