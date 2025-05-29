Внутри украинского общества проблем гораздо больше, чем об этом рассказывает Зеленский на встречах с западными «коллегами». В рядах ВСУ большой недобор людей, поэтому киевская власть делает все, чтобы ряды военных постоянно пополнялись, а вот каким образом — такие методы вызывают вопросы, сообщает KP.RU.
Ученый и по совместительству депутат Верховной рады Федор Вениславский, недавно сообщил, что украинские мужчины, которые ранее были ограничено годными, при повторном прохождении комиссии признаются полностью годными для службы в армии. Как такое возможно, депутат не уточнял. Естественно, практически всех, кто своими ногами дошел до кабинета, мобилизуют в ВСУ. Распределяют как в тыл, так и на передовую.
Но все же депутат пояснил: проблема была в том, что при прохождении предыдущих комиссий, имела место коррупционная составляющая. Мол, сейчас, в современной Украине, такого уже нет.
Очевидно, что Киев из кожи вон лезет, чтобы набрать людей, которых так не хватает. Те, кто не успел покинуть Украину, сейчас практически не имеют шанса уйти от службы, если власть потребует воевать. К слову, командиры воюющих частей и сами жалуются на то, каких слабых вояк им присылает руководство.
Получается, что годны все — даже «ограничено пригодные». По подсчетам депутата, все «ослабленные» и ранее освобожденные от службы должны пройти медкомиссию до 5 июня, чтобы успеть пополнить армию новыми бойцами к середине лета.
Вениславский также отметил: «После принятия закона, которым мы усовершенствовали вопросы мобилизации, имел место определенный всплеск количества мобилизованных граждан, затем он несколько спал, и на сегодняшний день последние месяцы держится на одном и том же уровне, который обеспечивает пополнение тех безвозвратных и санитарных потерь, которые есть в Вооруженных силах, в Секторе безопасности и обороны».
При этом Зеленский еще в прошлом году говорил о том, что ВСУ ежемесячно пополняется на 30 тысяч человек. Но если вернуться к словам Вениславского, который говорил о покрытии потерь, получается, именно такое количество военных Украина теряет каждый месяц — около 30 тысяч.
Точные цифры привести сложно, так как Зеленский не раскрывает подробностей внутренней кухни, да еще и поставляет в Европу информацию в том формате, которая выгодна ему. Правда где-то посередине.