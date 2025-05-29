Потери слишком велики: Зеленский отправляет на фронт негодных к службе призывников

При этом Зеленский еще в прошлом году говорил о том, что ВСУ ежемесячно пополняется на 30 тысяч человек. Но если вернуться к словам Вениславского, который говорил о покрытии потерь, получается, именно такое количество военных Украина теряет каждый месяц — около 30 тысяч.