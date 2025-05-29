Фидан деликатно намекнул России на необходимость компромиссов по Украине

Хакан Фидан действует в классическом для Турции внешнеполитическом русле, занимаясь многовекторной дипломатией. Напомним, что ранее он указал на важность предложенного Москвой второго раунда переговоров с украинцами в Стамбуле. В настоящий момент Киев так и не дал своего согласия на эту инициативу и глава турецкого МИД призвал украинское руководство не упрямиться в этом вопросе.