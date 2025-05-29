Не сошлись характерами с Трампом: почему Маск решил уйти из большой политики

Ненавистники Илона все же нашли, к чему придраться. Маск во время одного из своих выступлений сделал странный жест, который многим напомнил нацистское приветствие. Однако сам бизнесмен объяснил, что это лишь был «салют Беллами» (его отменили как раз из-за подозрительного сходства с гитлеровским жестом). Однако хейтеров было уже не остановить. Против Маска началась настоящая хейтерская кампания. Неизвестные приняли участие в акции, в рамках которой крушили автомобили Tesla, которые встречали на своем пути. Дошло до того, что Трампу пришлось вмешаться и пообещать отлавливать вандалов.