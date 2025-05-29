Не сошлись характерами с Трампом: почему Маск решил уйти из большой политики

Многих поразил тот факт, что Илон Маск, так активно влившийся в политическую деятельность, вдруг решил заняться более привычными вещами, к примеру, снова вернулся к своим космическим разработкам. Почему Маск так быстро «перегорел», рассказывает KP.RU.
Поклонники Илона были невероятно удивлены, когда бизнесмен поделился в соцсетях следующим постом: «Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни во всех органах государственной власти».
Однако не стоит думать, что Маск полностью ушел из политики. Очевидно, миллиардер успел набрать много нужных знакомств, да и его собственная соцсеть для большинства американских политиков представляет собой неплохое подспорье для развития личного бренда.
Что же случилось.
Маск был одним из немногих селебритис и, в принципе, представителем американской элиты, кто поддержал на выборах Трампа. Илон активно участвовал в предвыборной компании будущего президента, при этом делая все, чтобы очернить демократов. Маск, как и многие в Штатах, был не в восторге от того количества средств, которые страна вливала на помощь Украине. Да и в целом такой тандем — Трамп и Маск — вызывал неподдельный интерес у всего мира.
Маск по поручению Трампа возглавляет специально созданный при администрации департамент «государственной эффективности» DOGE. Благодаря деятельности Маска при Трампе удалось практически полностью ликвидировать агентство USAID. Оно занималось не только вмешательством во внутренние дела других стран, но также устраивало цветные революции.
Помимо прочего, Маск провел проверки в Министерстве образования США, учитывая, сколько нарушений удалось обнаружить, Трамп расформировал его без сожалений и сомнений. Деятельность Маска помогла США сэкономить $160 млрд.
Ненавистники Илона все же нашли, к чему придраться. Маск во время одного из своих выступлений сделал странный жест, который многим напомнил нацистское приветствие. Однако сам бизнесмен объяснил, что это лишь был «салют Беллами» (его отменили как раз из-за подозрительного сходства с гитлеровским жестом). Однако хейтеров было уже не остановить. Против Маска началась настоящая хейтерская кампания. Неизвестные приняли участие в акции, в рамках которой крушили автомобили Tesla, которые встречали на своем пути. Дошло до того, что Трампу пришлось вмешаться и пообещать отлавливать вандалов.
Акции компаний Маска резко пошатнулись. Ему настоятельно рекомендовали выбрать что-то одно — либо политику, либо бизнес, причем на этом настаивали советы директоров его компаний. Финальной точкой стал указ Трампа о расходах на оборонную сферу и госбезопасность. Маск был возмущен, что при этом Трамп не учел результаты его деятельности на политическом посту.
Точкой кипения стал анонс Трампом «Золотого купола». Сквозь него по территории Штатов якобы будет невозможно ударить ни одной ракетой, но при этом у ракет на территории Штатов тоже возникнут проблемы. И опять Трамп не учел интересы Маска.
Вероятно, разочарование Трампом не дает Маску вести с ним эффективную работу, хотя бизнесмен продолжает считать Трампа чуть ли не величайшим политиком в истории Штатов.