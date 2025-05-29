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Даниле Козловскому и рэперу Slimus запретили въезд в Латвию

Латвия запретила въезд в страну российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму Мотылеву (Slimus).

Латвия запретила въезд в страну российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму Мотылеву (Slimus). Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«Я приняла решение включить граждан РФ ​​Вадима Мотылева и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд на неопределенный срок», — сообщила она в соцсетях.

Решение принято в соответствию с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции Латвии.

Ранее Латвия уже запретила въезд около 150 российским гражданам, включая известных деятелей культуры.

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