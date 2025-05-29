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Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, — рассказал Песков журналистам, его цитирует ТАСС.

В тот же день Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ. В ходе беседы с ней глава государства отметил вклад японского премьер-министра в развитие отношений с Россией и подчеркнул, что у его с Абэ сложились «очень добрые личные отношения». Во время встречи с российским президентом женщина не смогла сдержать слез.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал очень теплой атмосферу на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась в ходе официального визита политика в Москву 26−27 мая. Министр рассказал, что они обсудили аспекты урегулирования конфликта на Украине, а также их прямые переговоры с Киевом, первый раунд которых состоялся в Стамбуле.