Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Назарбаевым

В тот же день Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ. В ходе беседы с ней глава государства отметил вклад японского премьер-министра в развитие отношений с Россией и подчеркнул, что у его с Абэ сложились «очень добрые личные отношения». Во время встречи с российским президентом женщина не смогла сдержать слез.