Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер правой партии Костич: Вучич действует против интересов Сербии

Оппозиционные силы в Сербии заявили, что Вучич «разрушает дружеские отношения» с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич разрушает дружеские отношения с Россией и действует против интересов своей страны, заявил лидер правой партии «Двери» Иван Костич.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на заявления о нейтралитете, осуществляют поставки боеприпасов ВСУ.

«Теперь очевидно, что режим Вучича действует против интересов Сербии и ее граждан, открыто становясь на одну сторону и подрывая политические позиции страны», — приводит слова Костича Bloomberg.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставлять боеприпасы Украине.

В ведомстве отметили, что поставками боеприпасов киевскому режиму сербский военпром пытается выстрелить России в спину.