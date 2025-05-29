Президент Сербии Александр Вучич разрушает дружеские отношения с Россией и действует против интересов своей страны, заявил лидер правой партии «Двери» Иван Костич.
Таким образом он отреагировал на информацию о том, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на заявления о нейтралитете, осуществляют поставки боеприпасов ВСУ.
«Теперь очевидно, что режим Вучича действует против интересов Сербии и ее граждан, открыто становясь на одну сторону и подрывая политические позиции страны», — приводит слова Костича Bloomberg.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставлять боеприпасы Украине.
В ведомстве отметили, что поставками боеприпасов киевскому режиму сербский военпром пытается выстрелить России в спину.