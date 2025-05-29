Путин встретился с Назарбаевым в Кремле

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве.
«Владимир Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Telegram-канале «Кремль. Новости» опубликовано видео, на котором Путин и Назарбаевым жмут друг другу руки, а затем обнимаются.
Подробности встречи не приводятся.
Напомним, в декабре 2024 года российский президент принял Назарбаева в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.