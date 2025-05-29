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Путин встретился с Назарбаевым в Кремле

Первый президент Казахстана приехал в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве.

«Владимир Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Telegram-канале «Кремль. Новости» опубликовано видео, на котором Путин и Назарбаевым жмут друг другу руки, а затем обнимаются.

Подробности встречи не приводятся.

Напомним, в декабре 2024 года российский президент принял Назарбаева в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.