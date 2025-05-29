В Германии назвали четыре сценария по Украине

Первый сценарий описывают ситуацию, когда продолжится «изматывающее противоборство с целью истощения сил противника». Издание считает его наиболее вероятным. Автор предполагает, что каких-то крупных оперативных прорывов на фронте не будет. Однако при этом сценарии Москва выиграет время, а Украина все больше будет проседать из-за социального истощения, растущего раскола между фронтом и тылом, а также внутреннего политического напряжения.