Песков: Путин провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который приехал в Москву. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сообщил российский политик в разговоре с журналистами. При этом он не раскрыл подробности разговора.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России в преддверии Дня защиты детей провел встречу по видеосвязи с многодетными семьями. Разговор получился чувственным и трогательным. Глава государства послушал стихотворения детей, поинтересовался их планами на жизнь, а также получил приглашение стать крестным отцом. В конце Путин вывел формулу любви в семье с традиционными ценностями и описал ее всего одной фразой.