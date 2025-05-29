Песков: Путин провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым в Кремле

Ранее KP.RU сообщил, что президент России в преддверии Дня защиты детей провел встречу по видеосвязи с многодетными семьями. Разговор получился чувственным и трогательным. Глава государства послушал стихотворения детей, поинтересовался их планами на жизнь, а также получил приглашение стать крестным отцом. В конце Путин вывел формулу любви в семье с традиционными ценностями и описал ее всего одной фразой.