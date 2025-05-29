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Песков: Путин провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым в Кремле

Первый президент Казахстана приехал в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который приехал в Москву. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сообщил российский политик в разговоре с журналистами. При этом он не раскрыл подробности разговора.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России в преддверии Дня защиты детей провел встречу по видеосвязи с многодетными семьями. Разговор получился чувственным и трогательным. Глава государства послушал стихотворения детей, поинтересовался их планами на жизнь, а также получил приглашение стать крестным отцом. В конце Путин вывел формулу любви в семье с традиционными ценностями и описал ее всего одной фразой.