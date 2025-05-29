Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера Польши Анджея Дуды о безразличии украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни.
Мария Захарова отметила, что именно официальные польские власти сыграли большую роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны.
«Снося памятники настоящим героям, они освобождали место для ложных кумиров — нацистских коллаборационистов», — написала дипломат в Telegram.
По ее словам, когда власти Польши начали сносить памятники, истинные ценности были «перевернуты вверх дном, и злой дух неонацизма умножил себя семикратно».
Ранее Анджей Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни. При этом польский лидер отметил, что его страна никогда не согласится с украинскими законами, в рамках которых прославляют преступников, причастных к массовым убийствам жителей Польши.