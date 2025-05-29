Захарова прокомментировала недовольство Дуды по поводу Украины

Ранее Анджей Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни. При этом польский лидер отметил, что его страна никогда не согласится с украинскими законами, в рамках которых прославляют преступников, причастных к массовым убийствам жителей Польши.