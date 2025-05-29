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Захарова прокомментировала недовольство Дуды по поводу Украины

Мария Захарова заявила, что польские власти сыграли большую роль в уничтожении исторической правды о Второй мировой войне.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера Польши Анджея Дуды о безразличии украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни.

Мария Захарова отметила, что именно официальные польские власти сыграли большую роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны.

«Снося памятники настоящим героям, они освобождали место для ложных кумиров — нацистских коллаборационистов», — написала дипломат в Telegram.

По ее словам, когда власти Польши начали сносить памятники, истинные ценности были «перевернуты вверх дном, и злой дух неонацизма умножил себя семикратно».

Ранее Анджей Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни. При этом польский лидер отметил, что его страна никогда не согласится с украинскими законами, в рамках которых прославляют преступников, причастных к массовым убийствам жителей Польши.