Латвия запретила въезд Даниле Козловскому

Браже сообщила в соцсети Х, что приняла решение добавить Козловского и Мотылева в перечень лиц, пребывание которых в Латвии нежелательно и которым въезд на территорию страны теперь закрыт на неопределенное время. Такое решение принято в соответствии со второй частью 61 статьи иммиграционного закона.