Латвия запретила въезд Даниле Козловскому

Глава МИД Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российского артиста Данилы Козловского и рэп-исполнителя Вадима Мотылева, более известного под псевдонимом Slimus.
Об этом сообщает РИА Новости.
Браже сообщила в соцсети Х, что приняла решение добавить Козловского и Мотылева в перечень лиц, пребывание которых в Латвии нежелательно и которым въезд на территорию страны теперь закрыт на неопределенное время. Такое решение принято в соответствии со второй частью 61 статьи иммиграционного закона.
Ранее Латвия уже ограничила въезд примерно 150 гражданам Российской Федерации, среди которых были также известные деятели культуры.