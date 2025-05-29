Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия запретила въезд Даниле Козловскому

Глава МИД Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российского артиста Данилы Козловского и рэп-исполнителя Вадима Мотылева, более известного под псевдонимом Slimus.

Глава МИД Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российского артиста Данилы Козловского и рэп-исполнителя Вадима Мотылева, более известного под псевдонимом Slimus.

Об этом сообщает РИА Новости.

Браже сообщила в соцсети Х, что приняла решение добавить Козловского и Мотылева в перечень лиц, пребывание которых в Латвии нежелательно и которым въезд на территорию страны теперь закрыт на неопределенное время. Такое решение принято в соответствии со второй частью 61 статьи иммиграционного закона.

Ранее Латвия уже ограничила въезд примерно 150 гражданам Российской Федерации, среди которых были также известные деятели культуры.