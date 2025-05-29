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В машине не Путин: кому президент России позволил прокатиться на своем Аурусе

Песков: Путин дал свой Аурус вдове премьера Японии, чтобы она успела в театр.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин позволил воспользоваться Акиэ Абэ, вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, своей машиной марки «Аурус».

Сделано это было потому, что Владимир Путин очень хотел, чтобы его гостья успела прибыть вовремя на премьеру «Конька-горбунка» в Большой театр в Москве.

Соответствующую информацию опубликованными в Telegram-канале кадрами подтвердил журналист Павел Зарубин. Напомним, что эта официальная встреча состоялась в четверг, 29 мая, в Кремле.

Как KP.RU писал ранее, премьер-министра Японии Синдзо Абэ убили в июле 2022 года во время его выступления в городе Нара. Стрелка задержали спустя некоторое время. Им оказался бывший военный морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, которому не нравилась политика Абэ.