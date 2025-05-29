«Записки ветерана» сообщили о подготовке Киева к боевым действиям в районе Крыма

ВСУ могут начать контрнаступление, атакуя полуостров Крым, сообщают военкоры. Боевые действия будут вестись не только в воздухе, но и на море, отмечают они. Киев будет стараться парализовать работу российских аэропортов и «изматывать» приграничные территории артиллерийскими ударами. При этом эксперты уверены, что у украинской армии нет сил на масштабную операцию. Готовит ли Киев летнюю наступательную кампанию — в материале «Газеты.Ru».