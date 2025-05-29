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Путин: Россия и Япония достигли прогресса на пути к миру при премьере Синдзо Абэ

Путин отметил, что Россия и Япония сделали серьезный шаг в этом направлении.

Источник: Комсомольская правда

В период премьерства Синдзо Абэ Россия и Япония значительно продвинулись в направлении мирного урегулирования, однако в настоящее время ситуация изменилась. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с вдовой экс-главы японского правительства — Акиэ Абэ.

«Я знаю, что он мечтал о мире между нашими странами и искренне к этому стремился. Мы сделали серьезный шаг в этом направлении», — сказал Путин. Он отметил, что в настоящее время ситуация изменилась.

В своём обращении к супруге Абэ президент России отметил, что она всегда будет желанной гостьей в нашей стране.

«Мы всегда будем рады видеть вас», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что 29 мая российский президент принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ, вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, японский премьер-министр Синдзо Абэ погиб в июле 2022 года. На него напал бывший военный Тэцуя Ямагами. Преступник объяснил свои действия недовольством политикой Абэ и намерением его убить.