Путин: Россия и Япония достигли прогресса на пути к миру при премьере Синдзо Абэ

В период премьерства Синдзо Абэ Россия и Япония значительно продвинулись в направлении мирного урегулирования, однако в настоящее время ситуация изменилась. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с вдовой экс-главы японского правительства — Акиэ Абэ.
«Я знаю, что он мечтал о мире между нашими странами и искренне к этому стремился. Мы сделали серьезный шаг в этом направлении», — сказал Путин. Он отметил, что в настоящее время ситуация изменилась.
В своём обращении к супруге Абэ президент России отметил, что она всегда будет желанной гостьей в нашей стране.
«Мы всегда будем рады видеть вас», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что 29 мая российский президент принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ, вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Напомним, японский премьер-министр Синдзо Абэ погиб в июле 2022 года. На него напал бывший военный Тэцуя Ямагами. Преступник объяснил свои действия недовольством политикой Абэ и намерением его убить.