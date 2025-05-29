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Вдова Синдзо Абэ расплакалась на встрече с Путиным

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ не смогла сдержать слез на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ не смогла сдержать слез на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Это произошло, когда российский лидер произнес теплые слова о Синдзо Абэ, отметив его искреннее стремление к восстановлению российского-японского сотрудничества.

Путин подчеркнул, что отец Синдзо Абэ, будучи министром иностранных дел Японии, придерживался таких же взглядов, поэтому в известной степени экс-премьер продолжал традицию своей семьи.

«Уверен, что гибель вашего супруга потрясла всех, кто его знал», — также сказал Путин, обращаясь к вдове бывшего премьера Японии, добавив, что Синдзо Абэ когда нужно был жестким государственным деятелем, но в то же время очень душевным, мягким и очень искренним человеком.

Напомним, что Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года, когда в него в городе Нара выстрелил 41-летний Ямагами Тецуя.