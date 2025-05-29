Вдова Синдзо Абэ расплакалась на встрече с Путиным

«Уверен, что гибель вашего супруга потрясла всех, кто его знал», — также сказал Путин, обращаясь к вдове бывшего премьера Японии, добавив, что Синдзо Абэ когда нужно был жестким государственным деятелем, но в то же время очень душевным, мягким и очень искренним человеком.