Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении КНР

Федеральный суд округа Колумбия приостановил действие введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин на товары из Китая, следует из опубликованного 29 мая постановления.
Согласно обнародованным документам, суд признал введение пошлин незаконным.
«Суд объявляет пошлины, установленные исполнительными указами, незаконными», — сообщается в постановлении судьи Рудольфа Контрераса.
Сам Трамп ранее заявил, что введение высоких импортных пошлин и их последующее снижение является стратегией ведения торговых переговоров и не связано с трусостью.
Напомним, ранее глава США объявил о вводе новых торговых пошлин «против всех стран». Их базовая минимальная ставка составляла 10%.