Пусть думают: В ГД пригрозили Западу новыми модификациями «Орешника»

Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов рассказал Life.ru, что, в случае поставок Германией дальнобойных ракет Taurus на Украину и последующих ударах ими по России, можно будет считать, что Берлин вступил в войну с нашей страной, так как только немецкие специалисты могут вводить полётные задания для такого оружия. Депутат добавил, что в этом случае ВС РФ смогут наносить удары как по местам пусков, так и по обслуживающему персоналу и даже местам, откуда их привезли изначально — соответствующие возможности имеются.