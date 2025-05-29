Пусть думают: В ГД пригрозили Западу новыми модификациями «Орешника»

«Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — “Орешник”. Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации. И частота его применения увеличится», — приводит слова парламентария NEWS.ru.
Он заявил, что последствия будут настолько катастрофическими, что вызовут отвращение даже у самых искушённых в зле. Поэтому призвал их тщательно взвесить ситуацию. Колесник подчеркнул, что снятие ограничений потенциально позволит их вооружениям достичь ключевых промышленных центров, что является абсолютно неприемлемым. И добавил, что ждать, пока это произойдёт, они не намерены.
Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов рассказал Life.ru, что, в случае поставок Германией дальнобойных ракет Taurus на Украину и последующих ударах ими по России, можно будет считать, что Берлин вступил в войну с нашей страной, так как только немецкие специалисты могут вводить полётные задания для такого оружия. Депутат добавил, что в этом случае ВС РФ смогут наносить удары как по местам пусков, так и по обслуживающему персоналу и даже местам, откуда их привезли изначально — соответствующие возможности имеются.