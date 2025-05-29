Вучич неожиданно ответил на обвинения в поставках боеприпасов на Украину

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на информацию Службы внешней разведки РФ о том, что страна поставляет боеприпасы на Украину. Он рассказал, обсудил с президентом России Владимиром Путиным обвинения в поставке сербских боеприпасов Украине. Об этом политик высказался в четверг вечером.
Подробности разговора Вучич раскрывать не стал. Он заявил, что сформирована рабочая группа совместно с российскими партнерами для установления фактов.
Также Вучич заявил, что он будет блокировать сделки, если есть вероятность отправки сербских боеприпасов Киеву.
Политик отметил, что в Сербии 24 тысячи человек напрямую и косвенно заняты в оружейной отрасли, и задал вопрос, куда должна страна экспортировать производимое оружие.
Вучич подчеркнул, что сербские фабрики «должны жить и работать».
Ранее лидер оппозиционной правой партии Сербии «Двери» Иван Костич отреагировал на информацию о том, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов вооруженным силам Украины.