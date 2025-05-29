Вучич неожиданно ответил на обвинения в поставках боеприпасов на Украину

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на информацию Службы внешней разведки РФ о том, что страна поставляет боеприпасы на Украину. Он рассказал, обсудил с президентом России Владимиром Путиным обвинения в поставке сербских боеприпасов Украине. Об этом политик высказался в четверг вечером.