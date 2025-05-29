Путин согласился восстановить диалог с Японией

Президент Владимир Путин принял предложение Японии восстановить сотрудничество.
Президент Владимир Путин показал, что Россия готова восстановить взаимодействие с Японией. Российский лидер принял 29 мая в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ и заявил, что ее муж всегда выступал за укрепление отношений. Как объяснил URA.RU руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, Путин поддержал стремление Токио начать диалог с Москвой, позиция страны восходящего солнца резко поменялась после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Акиэ Абэ недавно встречалась с американским лидером, а теперь приехала к российскому.
В начале встречи Путин признался, что очень рад видеть Акиэ Абэ. «Знаю и помню, что вы всегда сопровождали своего супруга в ходе его поездок в Россию», — сказал президент.
Синдзо Абэ многое сделал для укрепления отношений между Россией и Японией, заявил Владимир ПутинФото: Официальный сайт Президента РФ.
«Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки — по его приглашению — в Японию», — отметил Путин.
По его словам, Абэ искренне стремился к полному восстановлению сотрудничества между Россией и Японией, многое для этого делал. Именно по его инициативе был создан план взаимодействия в экономике, промышленности, здравоохранении, культуре, добавил российский лидер.
«Знаю, что его мечтой, — и он искренне к этому стремился, — было заключение мирного договора между нашими странами. И мы серьезно продвинулись с ним по этому пути. Сейчас ситуация другая, сейчас не будем говорить об этой составляющей сегодняшнего дня», — заявил президент.
Вдова Абэ расплакалась на встрече с ПутинымФото: Stringer / Xinhua / Global Look Press.
Акиэ Абэ не смогла сдержать слез во время общения с Путиным. В Кремле ее переполнили сильные ностальгические чувства. Она напомнила, что Путин и Абэ встречались 27 раз, президент России приезжал в его родную префектуру Ямагути, куда доезжал далеко не каждый зарубежный лидер.
«Жители префектуры Ямагути до сих пор с теплотой вспоминают, для них это большая гордость — то, что вы посетили их префектуру и попробовали местное саке. И это для них очень дорогая память, которая до сих пор на устах у всех», — поделилась вдова экс-премьера Японии.
Синдзо Абэ хотел встретиться с Путиным после начала СВОФото: Официальный сайт Президента РФ.
Она рассказала, что ее муж даже после начала конфликта на Украине хотел встретиться с Путиным. «Он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс, который он стремился расширять. Россия для Японии — очень важный сосед. И для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами даже в этот сложный период развивались бы культурные обмены и человеческие контакты», — заявила Акиэ Абэ.
Синдзо Абэ погиб 8 июля 2022 года на предвыборном митинге. Бывший моряк японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами выстрелил ему в спину из пистолета. Мотивом стало недовольство политикой экс-премьера. Абэ стал рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера Японии (2006−2007, 2012−2020 годы).
Япония послала явный сигнал о намерении восстановить связи с РоссиейФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Визит Акиэ Абэ в Москву и встреча с Путиным показывают, что Япония хочет восстановить диалог с Россией, считает востоковед Валерий Кистанов. «Япония не хочет сжигать все мосты, после возвращения Дональда Трампа в Белым дом ситуация начала меняться. Не случайно Токио выбрал именно Акиэ Абэ. Ее покойный муж был символом желания Японии наладить отношения с Россией, подписать мирный договор, найти какой-то компромисс по территориальному вопросу. Это был период, когда Япония повернулась лицо к России», — объяснил собеседник URA.RU.
По его мнению, Москва тоже готова наводить мосты. Фактически отношения между Россией и Японией находятся на самом низком уровне с 1945 года, но вина, конечно, лежит на Токио, который вступил в эпопею с санкциями, продолжил востоковед.
Примечательно, что между Трампом (в его первый президентский срок, 2017−2021 годы) и Синдзо Абэ тоже были очень хорошие отношения, они вместе играли в гольф, Абэ стал одним из первых лидеров, встретившихся с Трампом. Сейчас, когда Трамп стал президентом во второй раз, к нему на встречу как раз приезжала вдова экс-премьера Японии, чтобы показать намерение Токио развивать отношения с Вашингтоном в таком же позитивном ключе.
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«Здесь интересная такая параллель. Трамп принимал Акиэ, теперь ее принимает Путин. Это хороший такой сигнал, что Япония может отойти от жесткой позиции тотального санкционного давления на Россию и всемерной поддержки позиции Запада по Украине. Японцы отталкивались от опытам с Трампом. Там был успех, значит надо его повторить в российском варианте, показать, что мы готовы с вами иметь дело, а если вы нас примете, будем расценивать как ответную готовность налаживать отношения и выправлять ситуацию», — заключил Кистанов.