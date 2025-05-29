Путин согласился восстановить диалог с Японией

Она рассказала, что ее муж даже после начала конфликта на Украине хотел встретиться с Путиным. «Он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс, который он стремился расширять. Россия для Японии — очень важный сосед. И для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами даже в этот сложный период развивались бы культурные обмены и человеческие контакты», — заявила Акиэ Абэ.