Вучич не намерен оказывать военную помощь Украине

22 мая сообщалось, что Вучич провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили двустороннее сотрудничество, «европейский путь» Сербии и Украины, а также сотрудничество в формате «Украина — Юго-Восточная Европа».