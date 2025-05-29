Суд приостановил действие введённых Трампом пошлин на товары из Китая

Судебный акт подразумевает временную приостановку сбора пошлин, что может оказать значительное влияние на американские компании и потребителей, которые столкнулись с повышением цен на импортируемые товары из Китая. Постановление суда вступит в силу через 14 дней, что дает возможность администрации Трампа или её преемников обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Если решение будет окончательным, это может привести к пересмотру всей стратегии торговли с Китаем.