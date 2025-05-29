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«Четвертый Рейх»: Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что действия канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине обусловлены тем, что он увидел в нынешней ситуации шанс на возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что действия канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине обусловлены тем, что он увидел в нынешней ситуации шанс на возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха.

Как отметил сенатор в своем Телеграм-канале, Мерц одержим Украиной, но не только из-за враждебности к России и стремления не дать ей нанести сокрушительное поражение Киеву и западному альянсу.

«Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха», — считает российский политик.

Пушков также подчеркнул, что ни Франция, ни Великобритания, ни даже, вероятно, США не будут мешать этому процессу в условиях острейшего конфликта с Россией.

Сенатор добавил, что Мерц воспринимает конфликт на Украине как исторический шанс вернуть Германии былую военную роль в Европе.

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