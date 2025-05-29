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Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, с теплотой вспомнили визит российского лидера в префектуру Ямагути. Там ему устроили почти семейный прием.

Президент РФ рассказал, как его тепло принимали на родине бывшего премьера Японии.

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, с теплотой вспомнили визит российского лидера в префектуру Ямагути. Там ему устроили почти семейный прием.

«Я хорошо помню эту поездку на малую родину вашего супруга. Это был очень теплый, почти семейный прием, по-настоящему дружеский», — сказал Путин. Его слова приводят РИА «Новости».

Акиэ Абэ отметила, что жители префектуры до сих пор с теплотой и гордостью вспоминают тот визит. Российский лидер принял 29 мая в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии и заявил, что ее муж всегда выступал за укрепление отношений. Синдзо Абэ, с которым у российского президента были доверительные отношения, погиб в результате покушения в июле 2022 года.