Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии

Акиэ Абэ отметила, что жители префектуры до сих пор с теплотой и гордостью вспоминают тот визит. Российский лидер принял 29 мая в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии и заявил, что ее муж всегда выступал за укрепление отношений. Синдзо Абэ, с которым у российского президента были доверительные отношения, погиб в результате покушения в июле 2022 года.