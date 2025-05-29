Что известно о возможных поставках сербского оружия на Украину

Это не первый случай, когда сербский экспорт оружия вызывает вопросы. В 2023 году в соцсетях появились документы, якобы подтверждающие поставку компанией Krusik реактивных снарядов на Украину через Турцию и Словакию. Власти Сербии тогда опровергли эти данные, а Москва направила в Белград запрос, чтобы прояснить эту ситуацию.