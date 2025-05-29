Что известно о возможных поставках сербского оружия на Украину

Как сербское оружие может попадать на Украину
Служба внешней разведки России заявила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине, несмотря на официальную позицию Белграда о нейтралитете. По данным ведомства, для прикрытия поставок используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Среди них названы члены НАТО — Чехия, Польша, Болгария — а также африканские государства.
Согласно данным СВР, вклад сербской оборонной промышленности в развязанную Западом войну выражается в поставках сотен тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также около миллиона патронов для стрелкового оружия.
В СВР подчеркивают, что в схеме участвуют крупнейшие предприятия сербского ВПК, в том числе «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
МИД России ранее заявлял, что Москва рассчитывает на отказ Белграда от поставок вооружений на Украину, и призвал проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы «нечистые на руку дельцы», обслуживающие интересы Запада, не могли реализовать обманные схемы и дискредитировать как сербских производителей, так и сам Белград.
Вучич подтвердил объемы поставок сербского оружия за рубеж
Президент Сербии Александр Вучич в интервью Financial Times в июне 2024 года подтвердил, что:
с начала конфликта в 2022 году Сербия экспортировала в страны Запада вооружения и боеприпасов на сумму €800 млн;
поставки велись странам Запада (США, Испания, Чехия и др.), которые могли переправить продукцию Украине;
Белград не экспортирует вооружения ни в Россию, ни в Украину;
экспорт рассматривается как экономическая возможность и часть восстановления сербской экономики.
Аналогичную позицию выразил и министр финансов республики Синиша Мали. Он подчеркнул, что оборонная промышленность, в которой работают около 20 000 человек, может быстро расшириться.
Это не первый случай, когда сербский экспорт оружия вызывает вопросы. В 2023 году в соцсетях появились документы, якобы подтверждающие поставку компанией Krusik реактивных снарядов на Украину через Турцию и Словакию. Власти Сербии тогда опровергли эти данные, а Москва направила в Белград запрос, чтобы прояснить эту ситуацию.
В том же году Reuters со ссылкой на документы Пентагона сообщал, что Сербия либо уже осуществила поставки вооружений Украине, либо взяла на себя обязательство. Эти утверждения также были отвергнуты Белградом. Сербский министр обороны подчеркивал, что страна продает оружие лишь «третьим странам, далеким от конфликта».
Сербия — одна из двух европейских стран, не поддержавших санкции против России после начала военной операции на Украине (вторая — Венгрия). Вучич не раз заявлял о давлении, связанной с этой позицией.