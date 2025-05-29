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Вдова Абэ рассказала о его желании встретиться с Путиным после начала СВО

Синдзо Абэ погиб 8 июля 2022 года в результате покушения.

Источник: Аргументы и факты

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ после начала спецоперации на Украине надеялся лично встретиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным, но так и не успел, сообщила вдова японского политика Акиэ Абэ.

На встрече с Путиным в Кремле Абэ поблагодарила российского лидера за стремление к развитию отношений между Москвой и Токио.

«Мой супруг даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с вами. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с вами встретиться, его жизнь оборвалась», — сказала она.

Во время той же встречи Абэ заплакала, когда Путин вспоминал ее покойного супруга.

Напомним, экс-премьер Синдзо Абэ погиб в июле 2022 года в результате покушения. 42-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него в японском городе Нара.

Ранее были обнародованы мемуары Абэ, в которых он рассказал, что с российским лидером они встречались 27 раз, впервые — в 2006 году во Вьетнаме.