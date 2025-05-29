Стали известны подробности о жизни подорвавшего ветерана СВО ставропольца

«Пеньков устроился на работу в батальон охраны и конвоирования в 2023 году. Жители дома, где он снимал квартиру на улице Чехова в Ставрополе, рассказали, что мужчина отличался вежливостью, однако казался немного странным и передвигался исключительно на такси», — говорится в сообщении. Кроме того, как уточняет РИА Новости, Пеньков находится в черном списке Центрального банка РФ по подозрению в отмывании денег.