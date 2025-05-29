Канцлер Германии Фридрих Мерц своими дерзкими амбициями хочет возродить величие своей страны и добиться создания «Четвертого рейха». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха», — отметил сенатор у себя в публикации.
При этом Пушков уверен, что Мерц хочет свести старые счеты с Россией и знает, что в виду нынешнего конфликта ему не будут мешать ни Франция, ни Великобритания и, вероятно, США тоже.
Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что в России наблюдают за тем, как ФРГ делает громкие заявления. Но министр иностранных дел уверен, что они ни к чему хорошему не приведут. Германию ждет крах, как и было несколько раз в пошлом веке. На Западе посоветовали прислушаться к словам Лаврова, причем не только Берлину, но и всей Европе.