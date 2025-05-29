Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что в России наблюдают за тем, как ФРГ делает громкие заявления. Но министр иностранных дел уверен, что они ни к чему хорошему не приведут. Германию ждет крах, как и было несколько раз в пошлом веке. На Западе посоветовали прислушаться к словам Лаврова, причем не только Берлину, но и всей Европе.