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Латвия закрыла въезд для Данилы Козловского и Slimus

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о запрете на въезд в страну для российского актёра Данилы Козловского и рэпера Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом Slimus. Этот запрет действителен на неопределённый срок.

«Я приняла решение включить граждан РФ Вадима Мотылёва (сценическое имя Slimus) и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределённый срок», — написала Браже в соцсети Х.

Министр добавила, что запрет действует в соответствии с частью 2 статьи 61 латвийского закона об иммиграции.

Ранее двукратный чемпион мира по хоккею и тренер сборной Латвии Артур Ирбе высказался против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года. Кроме того, служба государственной безопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте.