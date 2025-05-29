Латвия закрыла въезд для Данилы Козловского и Slimus

«Я приняла решение включить граждан РФ Вадима Мотылёва (сценическое имя Slimus) и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределённый срок», — написала Браже в соцсети Х.
Министр добавила, что запрет действует в соответствии с частью 2 статьи 61 латвийского закона об иммиграции.
Ранее двукратный чемпион мира по хоккею и тренер сборной Латвии Артур Ирбе высказался против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года. Кроме того, служба государственной безопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте.