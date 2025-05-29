Вучич будет блокировать сделки предприятий, если боеприпасы могут попасть в Киев

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет блокировать сделки военных предприятий, если существует подозрение отправки орудия в зону украинского конфликта. Об этом политик сообщил во время эфира сербского Радио и телевидения Сербии.
«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», — сказал спикер.
Вучич также подчеркнул, что правительство Сербии должно знать о подобных поставках и следить за тем, чтобы подобные контракты не реализовывались.
Как KP.RU писал ранее, в СВР России рассказали, что сербские оборонные предприятия, несмотря на официально декларируемый Белградом нейтралитет, продолжают поставлять оружие и боеприпасы на Украину.