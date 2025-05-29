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Вучич будет блокировать сделки предприятий, если боеприпасы могут попасть в Киев

Правительство Сербии должно знать о подобных поставках, подчеркнул президент.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет блокировать сделки военных предприятий, если существует подозрение отправки орудия в зону украинского конфликта. Об этом политик сообщил во время эфира сербского Радио и телевидения Сербии.

«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», — сказал спикер.

Вучич также подчеркнул, что правительство Сербии должно знать о подобных поставках и следить за тем, чтобы подобные контракты не реализовывались.

Как KP.RU писал ранее, в СВР России рассказали, что сербские оборонные предприятия, несмотря на официально декларируемый Белградом нейтралитет, продолжают поставлять оружие и боеприпасы на Украину.