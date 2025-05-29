Российский полковник предрек оставление ВСУ Сум без боя

Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок предположил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут без боя оставить город Сумы. Об этом пишет «Газета.Ru».
Достоверных данных о том, что украинские войска провели полное фортификационное оборудование местности на данном участке, и воздвигли систему оборонительных рубежей, нет, отметил эксперт.
Также, по его мнению, морально-психологическое состояние украинских войск далеко от того, каким было, например, летом 2023 года.
Ходаренок не исключил, что областным центром, которым являются Сумы, российские войска могут овладеть без втягивания в изнурительные и кровопролитные уличные бои и полного разрушения городской застройки.
Эксперт считает, что город можно стремительно обойти с флангов, что может вынудить ВСУ оставить его без боя.
Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что достичь всех целей СВО можно решением нескольких задач. По его мнению, вначале нужно полностью взять под контроль новые субъекты РФ, а затем создать полосу безопасности, которая пройдет по пяти областям Украины.