Российский полковник предрек оставление ВСУ Сум без боя

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что достичь всех целей СВО можно решением нескольких задач. По его мнению, вначале нужно полностью взять под контроль новые субъекты РФ, а затем создать полосу безопасности, которая пройдет по пяти областям Украины.