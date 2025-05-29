Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто скажите»: в США назвали Трампу быстрый способ остановить конфликт

Экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, что у американского президента Дональда Трампа есть только один способ быстро завершить конфликт на Украине.

Экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, что у американского президента Дональда Трампа есть только один способ быстро завершить конфликт на Украине.

«Самый быстрый способ закончить этот конфликт, это чтобы президент Трамп прекратил любую помощь киевскому режиму», — сказал Макрегор.

«Просто скажите: пока вы не будете готовы к честным переговорам, никакой помощи, никакой поддержки», — призвал он американского лидера.

Кроме этого этого Макрегор посоветовал Трампу вывести всех американских военных и гражданских специалистов из Украины, чтобы четко дать понять, что США это больше не поддерживают.

По словам эксперта, в этом случае Европе ничего не останется, как договориться с русскими.

Читайте материал: «“Чертям тошно станет”: раскрыто, какие военные запреты по Германии снимет Россия».