Экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, что у американского президента Дональда Трампа есть только один способ быстро завершить конфликт на Украине.
«Самый быстрый способ закончить этот конфликт, это чтобы президент Трамп прекратил любую помощь киевскому режиму», — сказал Макрегор.
«Просто скажите: пока вы не будете готовы к честным переговорам, никакой помощи, никакой поддержки», — призвал он американского лидера.
Кроме этого этого Макрегор посоветовал Трампу вывести всех американских военных и гражданских специалистов из Украины, чтобы четко дать понять, что США это больше не поддерживают.
По словам эксперта, в этом случае Европе ничего не останется, как договориться с русскими.
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