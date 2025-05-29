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Суд в Колумбии приостановил действие введенных Трампом пошлин на товары из Китая

В федеральном суде округа Колумбия было принято решение временно прекратить действие пошлин на продукцию из Китая, ранее введенных администрацией Дональда Трампа, говорится в опубликованном постановлении судьи Рудольфа Контрераса.

В федеральном суде округа Колумбия было принято решение временно прекратить действие пошлин на продукцию из Китая, ранее введенных администрацией Дональда Трампа, говорится в опубликованном постановлении судьи Рудольфа Контрераса.

Об этом сообщает РИА Новости.

По решению суда, указанные в исполнительных распоряжениях 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266 тарифы были признаны незаконными. Также отмечено, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает американскому президенту права накладывать подобные торговые ограничения.

Эти тарифы касались, в частности, так называемых «нечестных» торговых методов КНР, а также вопросов, связанных с ввозом синтетических опиоидов.

На основании судебного решения временно прекращается взыскание соответствующих пошлин. Вступление постановления в силу запланировано через две недели, при этом стороны могут воспользоваться правом подать апелляцию.