Суд в Колумбии приостановил действие введенных Трампом пошлин на товары из Китая

По решению суда, указанные в исполнительных распоряжениях 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266 тарифы были признаны незаконными. Также отмечено, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает американскому президенту права накладывать подобные торговые ограничения.