Суд в Колумбии приостановил действие введенных Трампом пошлин на товары из Китая

В федеральном суде округа Колумбия было принято решение временно прекратить действие пошлин на продукцию из Китая, ранее введенных администрацией Дональда Трампа, говорится в опубликованном постановлении судьи Рудольфа Контрераса.
Об этом сообщает РИА Новости.
По решению суда, указанные в исполнительных распоряжениях 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266 тарифы были признаны незаконными. Также отмечено, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает американскому президенту права накладывать подобные торговые ограничения.
Эти тарифы касались, в частности, так называемых «нечестных» торговых методов КНР, а также вопросов, связанных с ввозом синтетических опиоидов.
На основании судебного решения временно прекращается взыскание соответствующих пошлин. Вступление постановления в силу запланировано через две недели, при этом стороны могут воспользоваться правом подать апелляцию.