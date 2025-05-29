США выразили надежду на возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

«Президент с начала этого конфликта давал понять, что он хочет, чтобы этот конфликт был решен за столом переговоров, а не на поле боя. Он неоднократно говорил об этом лидерам обеих стран как публично, так и в частном порядке. Надеюсь, на следующей неделе дело сдвинется», — повторила официальный представитель Белого дома.