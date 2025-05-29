США выразили надежду на возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Соединенных Штатов надеется на возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле на следующей неделе. Такое заявление сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.
«Мы надеемся, что Россия и Украина приступят к прямым переговорам на следующей неделе в Стамбуле. Мы верим, что эта встреча состоится. Это встреча, которую президент США Дональд Трамп поощрял и призывал к тому, чтобы две стороны встретились и провели прямые переговоры», — отметила официальный представитель Белого дома.
Кэролайн Ливитт подчеркнула, что США, насколько ей известно, не посылают делегацию в Турцию на переговоры. «Мы сообщим вам, если президент запланирует прислать своего представителя. На данный момент информации нет», — добавила она.
«Президент с начала этого конфликта давал понять, что он хочет, чтобы этот конфликт был решен за столом переговоров, а не на поле боя. Он неоднократно говорил об этом лидерам обеих стран как публично, так и в частном порядке. Надеюсь, на следующей неделе дело сдвинется», — повторила официальный представитель Белого дома.
О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на 2 июня, проинформировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского МИД анонсировал передачу Украине главой делегации Владимиром Мединским меморандума России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.
Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000» и представлением своего видения возможного будущего прекращения огня. Обе стороны выразили удовлетворение итогами встречи. -0-