Вучич обсудил с Путиным обвинения в поставке сербских боеприпасов Киеву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил обвинения в поставке сербских боеприпасов Киеву. Об этом он сообщил в четверг, 29 мая.
Вучич отметил, что сформировал рабочую группу «для установления фактов». Он также опроверг все сведения по поставкам сербских вооружений.
По словам сербского лидера, не существует доказательств того, что оружие из Сербии поставлялось на Украину через Африку.
— Я обсуждал этот вопрос с президентом Путиным, обсуждал в присутствии нескольких человек из обеих делегаций, а также говорил с ним об этом с глазу на глаз. Не хотел бы раскрывать детали нашего разговора, — цитирует сербского президента ТАСС.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Украине боеприпасы и снаряды для гаубиц, реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия. Так, для передачи вооружений применяется схема с использованием поддельных сертификатов конечного получателя и стран, выступающих посредниками.
В ответ на это Вучич заявил, что намерен блокировать сделки, если есть вероятность отправки сербских боеприпасов Киеву.