Вучич обсудил с Путиным обвинения в поставке сербских боеприпасов Киеву

— Я обсуждал этот вопрос с президентом Путиным, обсуждал в присутствии нескольких человек из обеих делегаций, а также говорил с ним об этом с глазу на глаз. Не хотел бы раскрывать детали нашего разговора, — цитирует сербского президента ТАСС.