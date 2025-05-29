Владимир Путин назвал Крым райским местом на Земле

Российский президент Владимир Путин во время встречи с многодетными семьями рассказал об уникальности Крыма, особенностях местного воздуха и его пользе для здоровья, а также назвал полуостров уникальным местом на Земле.
«Что касается Крыма, его климата и так далее — это уникальное место на Земле. Много райских местечек на планете. Но Крым даже среди них занимает особое место», — подчеркнул политик.
Глава РФ описал, как морской воздух проходит практически через всю территорию Республики, огибает зеленые насаждения, которых на полуострове очень много, бьется о высокую стену, а после вновь возвращается по пройденному пути.
«В целом в Крыму, и на южном берегу особенно, это имеет чрезвычайно важное значение, оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей. Испокон веков люди туда ездили на оздоровление. И особенно это связано было с теми, у кого есть какие-то проблемы с легкими», — подчеркнул Путин.
Как KP.RU писал ранее, воссоединение Крыма с РФ в 2014 году произошло из-за стремления крымчан вернуться на Родину. По словам Владимира Путина, Москва только поддержала это решение.