Британскую Amnesty International* внесли в список нежелательных в РФ организаций

Организация Amnesty International*, основанная в Великобритании в 1961 году, осуществляла свою деятельность как в СССР, так и в России. В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ исключило Amnesty International* из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих НПО, ссылаясь на нарушение российского законодательства. Это решение привело к закрытию филиала организации в России. Тем не менее представители Amnesty International* отметили, что активисты могут продолжать свою работу даже без официального представительства.