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В Грозном ответили на обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал появление в Сети видео, на котором якобы заявляется о причастности чеченцев к подрыву в Ставрополе ветерана СВО Заура Гурциева.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал появление в Сети видео, на котором якобы заявляется о причастности чеченцев к подрыву в Ставрополе ветерана СВО Заура Гурциева. Он назвал это видео фейком украинских спецслужб и показал оригинал.

Дудаев продемонстрировал в своем Телеграм-канале два ролика. Один фейковый, на котором губернатор края Владимир Владимиров и якобы соседи Гурциева заявляют о причастности выходцев из Чечни к убийству Гурциева. А второе видео оригинальное, на котором Владимиров комментирует инцидент, когда стая собак загрызла мальчика. При этом «соседями» оказались жители Московской области, которые обращаются к президенту России в 2023 году.

«Мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта», — написал Дудаев, добавив, что оригиналы появившихся фейковых видео не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым.

Также чеченский министр выразил искренние соболезнования всем родным и близким погибшего ветерана и призвал не доверять «всякому контенту» в интернет-пространстве.

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