В Грозном ответили на обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева

Дудаев продемонстрировал в своем Телеграм-канале два ролика. Один фейковый, на котором губернатор края Владимир Владимиров и якобы соседи Гурциева заявляют о причастности выходцев из Чечни к убийству Гурциева. А второе видео оригинальное, на котором Владимиров комментирует инцидент, когда стая собак загрызла мальчика. При этом «соседями» оказались жители Московской области, которые обращаются к президенту России в 2023 году.