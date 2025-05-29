Пушков: Мерц хочет возродить Германию в виде Четвертого Рейха

«У одержимости Украиной со стороны Фридриха Мерца, судя по всему, есть глубинная внутренняя причина. Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха», — написал Алексей Пушков в Telegram.