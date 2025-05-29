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Пушков: Мерц хочет возродить Германию в виде Четвертого Рейха

Алексей Пушков заявил, что Фридрих Мерц воспринимает украинский конфликт как исторический шанс вернуть Германии полноценную военную роль в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца по Украине обусловлены его стремлением к возрождению Германии в виде Четвертого Рейха.

«У одержимости Украиной со стороны Фридриха Мерца, судя по всему, есть глубинная внутренняя причина. Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха», — написал Алексей Пушков в Telegram.

Сенатор добавил, что Фридрих Мерц воспринимает украинский конфликт как исторический шанс вернуть Германии полноценную военную роль в Европе.

Ранее Алексей Пушков заявил, что Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США.