Путин предоставил вдове Абэ свой Aurus для поездки на балет

В тот же день Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который тогда находился в Москве. Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал очень теплой атмосферу на встрече с Путиным, которая состоялась в ходе официального визита политика в Москву 26−27 мая.