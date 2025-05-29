Путин предоставил вдове Абэ свой Aurus для поездки на балет

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 мая, предоставил вдове бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — свой лимузин Aurus, чтобы она успела доехать до Большого театра и попасть на премьеру балета «Конек-Горбунок».
— президент России предоставил свой «Аурус», чтобы его сегодняшняя гостья — вдова бывшего премьера Японии Абэ — переехала из Кремля в Большой Театр, — передает Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.
Премьерный показ обновленной версии балета по одноименной сказке Петра Ершова проходит на Исторической сцене Большого театра.
Владимир Путин принял Акиэ Абэ в Кремле. В ходе беседы с женщиной глава государства отметил вклад ее супруга в развитие отношений с Россией и подчеркнул, что у него с Абэ сложились «очень добрые личные отношения». Во время встречи с российским лидером Акиэ Абэ не смогла сдержать слез.
В тот же день Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который тогда находился в Москве. Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал очень теплой атмосферу на встрече с Путиным, которая состоялась в ходе официального визита политика в Москву 26−27 мая.