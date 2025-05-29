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США надеются на возобновление переговоров между Украиной и Россией в Турции

США не направят свою делегацию в Турцию для участия в переговорах России и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Ливитт.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США выражает надежду на возобновление диалога между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге с журналистами.

«Мы верим, что эта встреча состоится. Это встреча, которую президент поощрял и призывал к тому, чтобы эти две стороны встретились и провели прямые переговоры», — подчеркнула она.

Ливитт акцентировала внимание на том, что Соединенные Штаты не направят свою делегацию в Турцию для участия в этих обсуждениях. Если Трамп изменит решение, то Белый дом проинформирует об этом.

Она также напомнила, что американский лидер с самого начала предвыборной кампании заявлял о своем стремлении к разрешению конфликта за столом переговоров, а не военным путем. Он неоднократно доносил эту позицию обеим сторонам.

Накануне глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров предложил провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

Ранее в МИД Украины не стали прямо отвечать, поедет ли Киев 2 июня на переговоры в Турцию.