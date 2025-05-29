США надеются на возобновление переговоров между Украиной и Россией в Турции

Администрация президента США выражает надежду на возобновление диалога между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге с журналистами.
«Мы верим, что эта встреча состоится. Это встреча, которую президент поощрял и призывал к тому, чтобы эти две стороны встретились и провели прямые переговоры», — подчеркнула она.
Ливитт акцентировала внимание на том, что Соединенные Штаты не направят свою делегацию в Турцию для участия в этих обсуждениях. Если Трамп изменит решение, то Белый дом проинформирует об этом.
Она также напомнила, что американский лидер с самого начала предвыборной кампании заявлял о своем стремлении к разрешению конфликта за столом переговоров, а не военным путем. Он неоднократно доносил эту позицию обеим сторонам.
Накануне глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров предложил провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.
Ранее в МИД Украины не стали прямо отвечать, поедет ли Киев 2 июня на переговоры в Турцию.