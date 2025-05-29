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Депутат Журавлев: Надо серьезно отнестись к внесению Мединского в «Миротворец»

Представители националистических группировок Украины угрожают семье Мединского, рассказал Соловьев.

Источник: Комсомольская правда

К нахождению помощника президента России Владимира Мединского в украинской базе «Миротворец» стоит относиться достаточно серьезно. Об этом РИА Новостям заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Известно, что сам этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез», — считает спикер.

Журавлев уверен, что украинские националисты продолжают выступать в собственном стиле: рассказывают о том, как якобы хотят перемирия на Украине, а сами включают Мединского и всю его семью в списки сайта «Миротворец».

Как KP.RU писал ранее, представители украинских националистических группировок высказывают угрозы в адрес близких и семьи Владимира Мединского. Об этом рассказал российский телеведущий Владимир Соловьев.