Депутат Журавлев: Надо серьезно отнестись к внесению Мединского в «Миротворец»

К нахождению помощника президента России Владимира Мединского в украинской базе «Миротворец» стоит относиться достаточно серьезно. Об этом РИА Новостям заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Известно, что сам этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез», — считает спикер.
Журавлев уверен, что украинские националисты продолжают выступать в собственном стиле: рассказывают о том, как якобы хотят перемирия на Украине, а сами включают Мединского и всю его семью в списки сайта «Миротворец».
Как KP.RU писал ранее, представители украинских националистических группировок высказывают угрозы в адрес близких и семьи Владимира Мединского. Об этом рассказал российский телеведущий Владимир Соловьев.