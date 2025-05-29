Политолог объяснил интригу вокруг встреч Путина и Назарбаева

Президент России Владимир Путин принял в Москве первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Подробности их встречи Кремль не опубликовал, показав лишь теплое приветствие. Политолог Александр Асафов объяснил URA.RU, что у Путина и Назарбаева всегда есть повестка для обсуждения, но она остается за кадром, чтобы не было недопонимания с действующей властью Казахстана.