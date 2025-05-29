Политолог объяснил интригу вокруг встреч Путина и Назарбаева

Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву всегда есть что обсудить, говорит политолог Александр Асафов.
Президент России Владимир Путин и бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев не раскрывают содержания встреч, чтобы избежать недопонимания с нынешним политическим руководством республики. Так объяснил URA.RU отсутствие подробностей визита экс-президента соседней страны в Москву политолог Александр Асафов. Однако, по его словам, у Путина и Назарбаева всегда найдется общая повестка.
Президент России Владимир Путин принял в Москве первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Подробности их встречи Кремль не опубликовал, показав лишь теплое приветствие. Политолог Александр Асафов объяснил URA.RU, что у Путина и Назарбаева всегда есть повестка для обсуждения, но она остается за кадром, чтобы не было недопонимания с действующей властью Казахстана.
Путин принял бывшего казахстанского лидера вечером в Кремле. Пресс-служба президента России сообщила об этом кратко, опубликовав фото и пятисекундное видео. Их прошлая встреча состоялась 13 декабря прошлого года в Ново-Огарево. Тогда Кремль тоже обошелся без подробностей.
Путина и Назарбаева связывают давние доверительные отношения, поэтому у них всегда найдутся темы для обсуждения, отмечает Александр Асафов. Пространство СНГ требует контактов не только политических, но и на уровне общественной дипломатии. Однако публичное обсуждение межгосударственных взаимоотношений — прерогатива действующей власти.
«Путин и Назарбаев встречаются регулярно, поэтому никакой конспирологии в этом нет. Можно предположить, что подробности не разглашаются, в том числе чтобы не создавать причин для различных двойственных толкований и для недопонимания с действующей политической элитой Казахстана», — сказал Асафов.