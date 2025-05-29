Белый дом призвал жену Байдена раскрыть данные о здоровье мужа при власти

Экс-первую леди США Джилл Байден призвали рассказать о состоянии здоровья мужа Джо Байдена в те времена, когда он занимал пост президента Штатов. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — отметила Левитт.
Она назвала очевидным тот факт, что данные о реальном состоянии здоровья Джо Байдена скрывали. В качестве доказательства она предложила пересмотреть видео и фото с экс-президентом и включить здравый смысл.
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что у Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. Сейчас ему 82 года.
В конце мая экс-врач Белого дома Джексон предположил, что Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев. При этом стало известно, что в США хотят начать расследование о здоровье политика во время президентства.